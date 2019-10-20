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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

ABD Başkanı Trump: ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor

ABD Başkanı Trump, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Zehra Ulucak,Hakan Çopur   | 20.10.2019
ABD Başkanı Trump: ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor

Ankara/Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Ankara'nın "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

"Askerlerimizi eve getiriyoruz" ifadesini sildi

Savunma Bakanı Mark Esper'in, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor." sözlerini aktaran Trump, "ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık. Askerlerimizi eve getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak Trump, Esper yerine "Esperanto" yazdığı bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

"ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor"

Bu paylaşımı silmesinin Suriye ile ilgili yeni bir paylaşım yapan Trump, bu sefer "Mark Esper" adına atıf yaparak, "Ateşkes çok iyi gidiyor. Çabuk sona eren bazı ufak çatışmalar var. Kürtler yeni bölgelere yerleştiriliyor. ABD askerleri, çatışma ya da ateşkes bölgelerinde bulunmuyor. Petrolün güvenliğini sağladık." ifadelerini kullandı.

Trump'ın yeni paylaşımında "askerlerimizi eve getiriyoruz" cümlesini silmesi de dikkat çekti.

Afganistan'a giderken uçakta basın mensuplarına açıklamalar yapan Esper, Suriye'den çekilen bin civarındaki ABD askerinin tamamının Irak'ın batı bölgelerine kaydırılacağını duyurmuştu.

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