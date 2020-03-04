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Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı

Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, Trabzon'da toprağa verildi.

Tuğba Yardımcı   | 04.03.2020
Şehit Uzman Çavuş Tuncer son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığında görevli şehidin, Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi cenaze nakil aracıyla Atatürk Alanı'ındaki İskenderpaşa Camisi'ne getirildi.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Aydın'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına taşındı.

Bekar olan 27 yaşındaki şehit Tuncer'in naaşı, Sülüklü Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin babası Oktay ve annesi Seher Tuncer, üç kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Adnan Günnar ve Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Pürsünlü, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Vekili Selim Çelenk, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, diğer ilgililer ve binlerce vatandaş katıldı.

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