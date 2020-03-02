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Dünya, Bahar Kalkanı Harekatı

BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya ve Esed rejimi savaş suçu işledi

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak, Rusya Hava Kuvvetlerinin ise İdlib'de sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işlediğini bildirildi.

Bayram Altuğ   | 02.03.2020
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Rusya ve Esed rejimi savaş suçu işledi

Cenevre

BM Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin Suriye'de sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak defalarca savaş suçu işlediğini bildirdi.

BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu'nda "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" denildi.

Raporda, "Suriye Demokratik Güçleri'nin (YPG/PKK) kontrolü altındaki bölgelerde çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hakları ihlal edildi." ifadesine yer verildi.

"Türkiye sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor"

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Hanny Megally, yaptığı açıklamada, "Türkiye İdlib'de sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli davranıyor." dedi.

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