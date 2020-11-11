Euro
9.19
Dolar
7.80
BIST 100
1,279.22
Altın
1,863.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Azerbaycan cephe hattı

İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Dağlık Karabağ’daki acil insani durum için Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) 500 bin avro tutarında mali katkı tahsis etti.

Barış Seçkin   | 11.11.2020
İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Roma

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Emanuela Del Re'nin girişimiyle İtalya, Dağlık Karabağ’daki acil insani duruma yanıt olması maksadıyla ICRC'ye 500 bin avroluk mali katkı tahsis etti. 

İtalya'nın bu desteğinin, Uluslararası Kızılhaç'ın temas hattının her iki tarafıyla hem Azerbaycan Kızılayı hem de Ermenistan Kızılhaçı ile iş birliği halinde çatışmadan etkilenen ve yerinden edilmiş 75 bin kişiye sunacağı insani yardım faaliyetleri için olduğu belirtildi.

Bakanlıktan bugün yapılan bir başka açıklamada da Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü deklarasyon sayesinde ulaşılan ateşkesten duyulan memnuniyet ve buna tam olarak uyulması umudu da dile getirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 Kovid-19 vakası görüldü
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenler 50 bini geçti
Yunanistan'da Kovid-19 salgınında günlük ölü sayısı 43 ile en yüksek seviyeye çıktı
Araştırmaya göre deniz memelileri atık sular yoluyla Kovid-19’a yakalanabilir

Benzer haberler

İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım

İtalya'dan Dağlık Karabağ'daki insani acil durum için 500 bin avroluk yardım

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa'da 28 yıl sonra ezan okundu

İtalya'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 1 milyonu geçti

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi Aliyev'in 'Ne oldu Paşinyan' sözleriyle hafızalara kazındı

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferi Aliyev'in 'Ne oldu Paşinyan' sözleriyle hafızalara kazındı
İtalya'da Kovid-19 salgınında 'genel karantina' tartışılıyor

İtalya'da Kovid-19 salgınında 'genel karantina' tartışılıyor
Azerbaycan'ın Terter kentinde savaşın izleri siliniyor

Azerbaycan'ın Terter kentinde savaşın izleri siliniyor