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Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

Ruslan Rehimov   | 03.11.2020
Ermenistan, beyaz fosforlu top mermisi kullandı

Bakü

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yasaklı "beyaz fosforlu top mermisi" kullandı.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansından (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi.

Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi.

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