Euro
9.02
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,872.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatının tamamlandığını bildirdi.

Ali Cura   | 20.11.2020
Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Moskova

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılan toplantıda Dağlık Karabağ’daki duruma ilişkin bilgi verdi. 

Rus askerlerinin bölgeye konuşlanması işlemlerinin tamamlandığını ve görevlerini yerine getirdiğini aktaran Şoygu, 10 Kasım’da Dağlık Karabağ’daki çatışmaları durduran anlaşmanın sağlanmasından bu yana Rusya’dan 250 uçak seferi ile bölgeye asker ve teçhizat gönderildiğini belirtti.

Şoygu, böylece 1960 asker, 552 araç ve teçhizatın gözlem noktası kurulan 23 bölgeye ulaştırıldığını kaydetti.

"Türk-Rus ortak merkezin yeri anlaşması tamamlanıyor"

Türkiye ile Rusya arasında ateşkesin izlenmesi için ortak merkezin konumu ve görevi hususundaki anlaşma hakkında da bilgi veren Şoygu, "Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi kurulması ile ilgili memorandum çerçevesinde, Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Dünya genelinde tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 16 milyonu aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 258 bini geçti
Pfizer ile BioNTech'e ait Kovid-19 aşısı Sakarya'da 40 gönüllüye uygulandı
Azerbaycan'da en yüksek günlük Kovid-19 vakası sayısı kayıtlara geçti

Benzer haberler

Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatı tamamlandı

Azerbaycanlılar Ağdam'ın işgalden kurtuluşunu kutluyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Şimdi Ağdam için yeni bir dönem başlıyor

Ermenistan'ın 'Hiroşima'ya çevirdiği Ağdam esaretten kurtuldu

Ermenistan'ın 'Hiroşima'ya çevirdiği Ağdam esaretten kurtuldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Aliyev ve Paşinyan ile telefonda görüştü
Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı

Dağlık Karabağ'da gözlem noktalarının sayısı arttı