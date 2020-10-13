Euro
9.32
Dolar
7.90
BIST 100
1,178.21
Altın
1,922.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenliyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grup toplantısında konuşuyor İzmir Emniyet Müdürlüğü tarafından sahte içki ürettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk ediliyor
logo
Politika, Azerbaycan cephe hattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ermenistan'ın, daha fazla kan akmaması için işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Ama başka bir şey yapıyor, sivilleri bombalıyor. Bir insanlık suçu, terör suçu." dedi.

Ahmet Alp Özden   | 13.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor

TBMM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ülkenin zor günler yaşadığını ama bu zor günlerin aşılacağı konusunda en ufak bir endişe duymadığını çünkü Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Ankara'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümünü kutladı.

"Bir insanlık suçu, bir terör suçu"

Azerbaycan'dan hoş haberler gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, toprakları işgal altında olan bir devletin, mücadele verdiğini anımsattı.

Dünyanın bütün demokratlarının, bu haklı talebin yanında konumlanması gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların işgalden kurtulması lazım. Sayın Aliyev 'ben savaşacağım' demiyor. 'İşgal ettikleri topraklardan ayrılırlarsa bir sorunumuz yok; Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok; bu işgalden topraklarımızı kurtarmak durumundayız' diyor. Haklı mı? Haklı, evrensel hukuka uygun, insan haklarına uygun. Dolayısıyla daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın, işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor. Başka bir şey yapıyorlar, sivilleri bombalıyorlar. Bir insanlık suçu, bir terör suçu. Masum insanları öldürmek asla ve asla insan olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir tablodur.

Rusya'da masa kuruldu. Ermenistan ve Azerbaycan oradaydı ama Türkiye masada yoktu. Madem ki biz bu sorunu kendi sorunumuz olarak görüyoruz, bu sorunun çözümüyle ilgili her türlü katkıyı yapmaya hazırız, o masada niye Türkiye yok? Bunu da bütün vatandaşlarımızın hafızalarının bir yerinde tutmalarını isterim."

"Milli mücadele gibi görüyoruz"

Kılıçdaroğlu, 10 Ekim Cumartesi sabahı Ankara Garı'na gittiklerini, 5 yıl önce bombaların patladığı yere karanfiller koyduklarını anlatarak, "En büyük terör olaylarından birisiydi. Barış, dostluk, kardeşlik isteyen bir kitleye iki canlı bomba müdahale etti, 101 vatandaşımız hayatını kaybetti." dedi.

Hala olayın bütün boyutlarıyla aydınlığa kavuşmadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Terör kimden, nereden gelirse gelsin, kaynağı ne olursa olsun, terörü bir insanlık suçu olarak görüyoruz ve teröre karşı mücadeleyi de bir milli mücadele gibi görüyoruz." diye konuştu.

Terör tanımıyla ilgili kendileri ile diğerleri arasında temel bir fark olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz insanların düşüncelerine saygı gösteririz. Terörist, eline silah alıp masum insanları öldürüyorsa teröristtir, dünyanın her yerinde teröristtir. İnsanların düşüncelerine, inançlarına, kimliklerine saygı göstereceğiz ama terör; 'dur kardeşim...' teröre asla izin vermeyiz. Bu mücadeleyi bir milli mücadele, bir toplumsal mücadele haline dönüştürdüğümüz zaman Türkiye terörden arınmış olur. Dolayısıyla bu terör olayının kimden, nereden, nasıl kaynaklandığının bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarılması devleti yönetenlerin görevidir. Teröre karşıysanız, bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarın." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
CHP
Bu haberi paylaşın
'Remdesivir' alan Kovid-19 hastalarının 'plasebo' alanlara kıyasla daha hızlı iyileştiği teyit edildi
İtalya'da hükümet Kovid-19'a yönelik yeni sıkı tedbirleri kabul etti
İran'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bini geçti
Kovid-19'u yenen doktor Songür: Kovid-19'u Allah düşmanıma bile yaşatmasın
AB ülkeleri seyahat kısıtlamalarında ortak kriterlerle hareket edecek

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Daha fazla kan akmaması için Ermenistan'ın Azeri topraklarından çekilmesi gerekiyor

CHP'li Akın: Çiğ sütün referans fiyatı en az 3 lira olmalı

CHP heyeti Hatay'daki yangında zarar gören alanları inceledi

CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak

CHP heyeti Hatay'daki yangın bölgesinde incelemede bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a ziyaret

Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi

Kılıçdaroğlu, KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışan adaylara başarılar diledi