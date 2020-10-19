Euro
9.30
Dolar
7.89
BIST 100
1,205.37
Altın
1,909.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve futbolcu Berkay Özcan basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Büyükelçi Güldere: Dünya Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemez

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, uluslararası toplumun Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini bildirdi.

Talha Yavuz   | 19.10.2020
Büyükelçi Güldere: Dünya Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemez Fotoğraf: Talha Yavuz/AA

Kiev

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Azerbaycan Büyükelçiliğince "Azerbaycan'ın Bağımsızlığının 29. Yılı" semineri düzenlendi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, seminerde yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını ve köklü olduğunu hatırlatarak Azerbaycan'ın 29 senelik bağımsızlığından beri elde ettiği başarılarla övündüklerini ifade etti.

Azerbaycan'ın Türkiye'de 20 milyar dolar ve Türkiye'nin ise Azerbaycan'da 11 milyar dolar yatırımı olduğunu aktaran Güldere, iki ülke arasındaki ilişkilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev döneminde daha da gelişmeye devam ettiğini belirtti.

Güldere, Dağlık Karabağ'da tarafların yaptığı ateşkese rağmen Ermenistan'ın saldırganlığına şahit olduklarını ifade etti.

Güldere, dünyanın Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altındaki olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak, "Türk halkı, Azerbaycan halkının yıllardır sonuç alınamayan görüşmelerden hayal kırıklığına uğramasını tam anlamıyla anlıyor." dedi.

"Ukrayna'nın uluslararası olarak tanınmış toprak bütünlüğünü desteklediğimiz gibi aynı şekilde Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü de destekliyoruz." ifadelerini kullanan Güldere, Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümü kutladıklarını belirtti.

 Ahundova30 senedir uluslararası mekanizmalardan sonuç yok"

Azerbaycan'ın Kiev Büyükelçisi Elmira Ahundova ise, 30 senedir Dağlık Karabağ sorununun çözümü için uluslararası mekanizmalardan destek beklediklerini ancak bir sonuç almadıklarını aktardı.

Ermenistan'ın provokasyonlarından sonra Azerbaycan'ın askeri operasyona başladığını hatırlatan Ahundova, yakında işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürleştirileceğine inandıklarını belirtti.

Ukrayna milletvekili Ludmila Marçenko, Azerbaycan'ın Ukrayna için stratejik partner olduğuna dikkati çekerek, tüm dünyanın Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak kabul ettiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den Kovid-19 uyarısı: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek
İspanya'da Kovid-19'da toplam vaka sayısı 1 milyona yaklaştı
Türkiye'de son 24 saatte 1958 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu
ABD'de Kovid-19 korkusu nedeniyle her 4 çalışandan 1'i işini bırakmayı düşünüyor
İtalya Kovid-19 salgınında 9 bin 338 yeni vaka açıkladı

Benzer haberler

Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet ettiği iddia edildi

Pompeo'nun Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını ABD'ye davet ettiği iddia edildi

Büyükelçi Güldere: Dünya Azerbaycan topraklarının işgal altında olduğu gerçeğini daha fazla görmezden gelemez

Diyanet 'Pandemi Sürecinde Hac ve Umre Organizasyonunda Alınan Tedbirler' kitapçığı hazırladı

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 61 sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı

Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarında 61 sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü

TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan Başbakanı Asadov'la görüştü
Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu