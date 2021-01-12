Euro
9.08
Dolar
7.47
BIST 100
1,544.02
Altın
1,861.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geliyor. Sultanahmet ve Suruç saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin eden DEAŞ'lı terörist, emniyet ve MİT'in operasyonuyla Şanlıurfa'da yakalandı.
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 841 şehit verdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 12.01.2021
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarıyla ilgili bilgileri güncelledi.

Daha önce 2 bin 823 olarak açıklanan şehit sayısının, bazı cenazelerin bulunması ve kimliklerinin belirlenmesiyle 2 bin 841 olarak güncellendiği belirtildi.

64 askerin de kayıp olduğunu duyuran Bakanlık, defnedilen şehit askerlerin listesini de kamuoyu ile paylaştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den ve 1 Aralık'ta Laçın'dan çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye’nin 73 ülkeden gerçekleştirdiği 'büyük tahliye operasyonu'
Merkel'in Kovid-19 tedbirlerini en az 2 ay daha uzatmak istediği iddia edildi
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 98 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de uygulanacak CoronaVac aşılarına 'acil kullanım onayı'nda sona gelindi
İsrail'de günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 841 şehit verdi

Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda bölgesel konular ele alınacak

Grekoromen Milli Takımı'nda hedef en az 2 olimpiyat kotası daha almak

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'da ekonomiyi canlandıracak ortak bildiri

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'da ekonomiyi canlandıracak ortak bildiri
Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü

Azerbaycan ve Ermenistan istihbarat başkanları Dağlık Karabağ'daki güvenlik konularını görüştü
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Çelik Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı