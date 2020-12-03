Euro
9.50
Dolar
7.84
BIST 100
1,330.33
Altın
1,839.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Kadınının Seçme ve Seçilme Hakkını Elde Etmesinin 86. Yıl Dönümü" programında konuşuyor
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan ordusunun, Dağlık Karabağ'da topraklarını işgalden kurtarmak için yürüttüğü operasyonda 2 bin 783 şehit verdiği bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 03.12.2020
Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Bakü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren savaştaki can kayıplarını açıkladı.

Açıklamada, savaş süresince 2 bin 783 Azerbaycan askerinin şehit olduğu, 1245 askerin yaralandığı belirtildi.

Şehit askerlerden kimliğinin henüz belirlenemeyen 103'ünün DNA analiziyle teşhis edilmesi için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, 100'den fazla askerin kayıp olduğu, onların bulunması için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, şehit askerlerin isim ve rütbelerinin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta ise Laçın'dan çekilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı bir milyonu geçti
7 soruda Türkiye'ye gelecek Kovid-19 aşısı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 45 milyonu geçti
101 ülkeden 50'sinin sağlık ve iklim değişikliği planı yok
Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'daki savaşta 2 bin 783 şehit verdi

Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan askerin baba ocağına ateş düştü

Azerbaycan'da Atatürk'ü anma gününe denk gelen 10 Kasım 'Zafer Günü' 8 Kasım'a alındı

Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

Interpol tarafından 'dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan şahıs İstanbul'da yakalandı
Fransa Karabağ’da çözüm için değil, çözümü baltalamak için çalışıyor

Fransa Karabağ’da çözüm için değil, çözümü baltalamak için çalışıyor
Ermenistan 28 yıl sonra ikinci kez evlerini yıktı

Ermenistan 28 yıl sonra ikinci kez evlerini yıktı