Azerbaycan: Ermenistan, Ermeni asıllı Yunan vatandaşlarını savaşmaya getirecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermeni asıllı Yunanistan vatandaşlarının, Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler elde ettiklerini bildirdi.
Bakü
Hacıyev, düzenlediği basın toplantısında, Ermenistan'ın yurt dışından savaşçı getirmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Bazı Batı ülkelerinden Ermeni asıllı kişilerin savaşçı ve paralı asker olarak Azerbaycan'a karşı savaşmaya geleceği konusunda haberler aldıklarını ifade eden Hacıyev, "Özellikle Ermeni asıllı Yunan vatandaşlarının, işgal altındaki Azerbaycan bölgelerine gelerek savaşacağı konusunda bilgiler geliyor. Biz o devletleri Azerbaycan'a karşı bu tip provokasyonlardan uzak durmaya, tedbir almaya çağırıyoruz. Bu ülkelerin vatandaşları askeri operasyonlara katıldıkları durumda hedefe dönüşecektir." dedi.
Hacıyev, Ermenistan güçlerinin bulunduğu yerlerde görev yapan yabancı gazetecilere de seslenerek bu kişilerin işgal altındaki bölgelerde yasa dışı olarak bulunduklarını söyledi.
Ermenistan'ın, yabancı gazetecileri kasten çatışmaların yoğun olduğu bölgelere getirdiğini bildiren Hacıyev, onların can güvenliğinden de Erivan yönetiminin sorumlu olacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.