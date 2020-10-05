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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 05.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Türkiye uluslararası camiada güçlü bir konuma sahip. Karabağ’daki çözüm sürecinde yer almalıdır. Türkiye’nin üst düzey SİHA’ları sayesinde can kayıpları azaldı. Bu SİHA’lar Türkiye'nin potansiyelini gösteriyor, bizi güçlendiriyor." dedi.

Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırarak Rusya’yı savaşa çekmeye çalışıyor. Azerbaycan’da Ermeniler yaşıyor. Bizim Ermeni halkıyla sorunumuz yok. Ermenistan'daki halk, kendi iktidarının rehinidir. Dağlık Karabağ’daki halklar bizim vatandaşımızdır. İşgal siyaseti bittikten sonra biz orada birlikte yaşayacağız.” diye konuştu.

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