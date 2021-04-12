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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın savaşta 'İskender M' balistik füzeleri kullandığını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Karabağ savaşında Azerbaycan'a karşı Rusya yapımı "İskender M" balistik füzeleri kullandığını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 12.04.2021
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın savaşta 'İskender M' balistik füzeleri kullandığını açıkladı

Bakü

Aliyev Bakü'de, Karabağ savaşında Ermenistan ordusundan ele geçirilen silah ve zırhlı araçların yer aldığı "Savaş Ganimetleri Müzesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Açık havada 5 hektar alana kurulan müzeyi gezen Aliyev, sergilenen silah ve araçları inceledi.

Aliyev, müzede sergilenen "İskender-M" füzelerinin kalıntılarını göstererek, "Ermeniler Şuşa'ya işte bu füzeyi fırlattı. Bu füzeler Ermeni ordusuna nereden geldi? Bu füzelerin onlarda olmaması gerekirdi. İşte kanıtı burada. Bu, Ermenistan'ın savaş suçunun kanıtı ve biz bir cevap istiyoruz. Bu ölümcül silah Ermenistan'ın eline nasıl geçti? Henüz bir cevap almadık ama alacağız. Ermenistan'ın 'İskender-M' füzeleri ile tarihi kentimiz Şuşa'yı yok etmeye çalıştığını herkes görsün. Biz Şuşa'yı kurtardıktan sonra kullandılar bu füzeyi. Yeterli bilgiye sahibiz. Sadece resmi açıklama bekliyoruz. Herkes gelip görecek. Bu, Ermeni vahşetinin ve savaş suçlarının bir başka kanıtıdır." şeklinde konuştu.


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