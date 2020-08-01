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Türkiye, Ayasofya Camii

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

Berk Özkan   | 01.08.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti Fotoğraf: Ahmet Bolat / AA

İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi Tuncer Akşener, oğlu Fatih Akşener ve yeğeni Banu Gürer ile birlikte geldiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı.

Yaklaşık yarım saat içeride kalan ve cami çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Akşener, mescid namazı kıldıklarını belirterek, "Allah kabul etsin inşallah. Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan Han'a, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a, İstanbul'u, Ayasofya'yı özgürleştiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına dua ettik. Allah'ım kabul eder inşallah." dedi.

Basın mensuplarının bayramlarını da tebrik eden Akşener, caminin açılışına katılamamasına ilişkin soruya, "Karantina sebebiyle. 15 Temmuz programına katılacaktım. Hepimizden test istendi. O arada bir arkadaşımızda çıktı. 15 gün Ankara'da evden ayrılamadım. Bugüne nasipmiş. Biz sadece ailecek geldik. Yeğenim, oğlum, eşim burada. Kıldık namazlarımızı Allah kabul etsin." yanıtını verdi.

Akşener ve ailesi, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nden ayrıldı.





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