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Dünya, Ayasofya Camii

Fransız uzman Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına tepki gösterilmesini şaşırtıcı buldu

Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması kararının ardından gelen öfkeyi "şaşırtıcı" buldu.

Yusuf Özcan   | 17.08.2020
Fransız uzman Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına tepki gösterilmesini şaşırtıcı buldu

Ankara

Paris Jeopolitik Araştırmaları Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Wakeupinfo internet sitesinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına ilişkin yazı kaleme aldı. 

İbadethanelerin dönüştürülmesinin çok eskiye dayandığını ifade eden Saint-Prot, örneğin Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa geçtiğinde birçok tapınağın kilise tarafından ilhak edildiğini aktardı.

Saint-Prot, bu nedenle Türkiye'nin Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin aldığı kararının ardından gelen "seçici öfkenin" şaşırtıcı olduğunu vurguladı.

Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet'in zamanında camiye dönüştüğünü ve 1934'te müzeye çevrildiğini anımsatan Saint-Prot, 2012'de Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması için birçok kampanyanın yürütüldüğünü kaydetti.

Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilk namazın kılındığını hatırlattı.

Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yabancı, Türk, Müslüman veya Müslüman olmayan herkese açık olduğuna yönelik sözlerini anımsatan Saint-Prot, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin statüsünün değişen tek ibadet yeri olmadığını belirtti.

Saint-Prot, daha önce İspanya'nın Sevilla kentinde bir caminin 1248'te ve Cordoba Camisi'nin 13'üncü yüzyılda kiliseye dönüştürüldüğünü belirtti.

Filistin'de Safed'in kuzeyinde bulunan el-Ahmar Camisi'nin geçen yıl kafeye çevrildiğine dikkati çeken Saint-Prot, bazı Batılı çevrelerdeki kişiler ve İslam karşıtı olanlar, İslam ve özellikle Türkiye söz konusu olunca ölçüyü kaybettiklerini vurguladı.

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