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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya'nın 24 saat açık kalması' talimatı

İstanbul Valisi Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatı verdiğini açıkladı.

Kaan Bozdoğan   | 24.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ayasofya'nın 24 saat açık kalması' talimatı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 24 saat açık kalması yönündeki talimatını Twitter hesabından duyurdu. 

Vali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin bugünden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya-i Kebir Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz."

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