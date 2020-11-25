Euro
9.47
Dolar
7.95
BIST 100
1,325.47
Altın
1,810.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Koca basın toplantısı düzenliyor
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon ve konservasyon için kurulan iskele söküldü

İstanbul Valiliği, 14 Ekim 2012'de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanarak kurulan iskelenin kaldırıldığını bildirdi.

Mücahit Türetken   | 25.11.2020
Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon ve konservasyon için kurulan iskele söküldü Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, restorasyon ve konservasyon çalışmalarını üstlenen İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 6 milyon 97 bin 792 TL'ye ihale edilen "Ayasofya Ana Mekan İç Yüzeylerinin Acil Müdahale ve Proje Yapım İşleri" için kurulan iskele, çalışmaların tamamlanmasının ardından 22 Kasım'da söküldü.

Çalışma kapsamında, ana mekanın döşeme mermerleri projelendirilerek, restorasyon ve konservasyon işlemleri orijinaline bağlı kalınarak hassasiyetle tamamlandı.

Kuzey cephe ana kemerinde ortaya çıkan sıva altı çatlağı güçlendirme işlemi, özgün sıvalı yüzeylerde onaylı projeye uygun olarak sağlamlaştırıldı.

Kuzey cephedeki mozaik yüzeylerin restorasyon ve konservasyonu, mermer plakalar, sütun, sütun başları ve kornişlerde temizlik işlemi yapılırken, yerinden oynayan mermerlere kenetle sağlamlaştırma ve derz dolgu işlemleri tamamlandı.

Ahşap korkuluk ve maksurelerin temizlik ve tümleme işlemleri yapılırken kuzey cephede bulunan kandilliklerin restorasyonu gerçekleştirildi.

Ayrıca, hünkar ve müezzin mahfillerinde fümigasyon yapıldıktan sonra ahşap şebekeler sağlamlaştırılırken, temizlik ve varaklama işlemleriyle mermer sütun, sütun başları, mermer parapet ve demir gergilerin temizliği yapıldı.

İskele altında kalan mermer döşemelerin restorasyon ve konservasyon işlemlerinin ise kasım ayı sonunda tamamlanması öngörülüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ayasofya'da 2012'de başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanarak iskelenin kaldırıldığını belirterek, "Titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Ekimin ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha ciddi bir sınavdayız
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 hastalarına oksijen sağlamada zorluk çekiyoruz
AB, yıl bitiminden önce Kovid-19 aşısı bekliyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 266 bini geçti
AB'den yeni ilaç stratejisi: 'Salgının ortaya çıkardığı eksikliklere dönük adımlar atılacak'

Benzer haberler

Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon ve konservasyon için kurulan iskele söküldü

Ayasofya-i Kebir Camii'nde restorasyon ve konservasyon için kurulan iskele söküldü

Ayasofya Camisi'nde Serafim Meleği figürü, vaiz kürsüsü ve mahfil yeniden gün yüzüne çıktı

Tarihi Vaniköy Camisi'nin ihyası için protokol imzalanacak

İstanbul Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sigara yasağının detaylarını açıkladı

İstanbul Valiliği Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki sigara yasağının detaylarını açıkladı
İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı

İstanbul'da semt pazarlarında HES kodu uygulaması başladı