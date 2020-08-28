Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 6'ncı cuma namazı yoğun katılımla eda edildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan altıncı cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
İstanbul
İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.
Namaz öncesinde cami ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşların kontrollü şekilde meydana girişini sağladı.
Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.
Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı.
Fatih Belediyesi ekipleri ayrıca Ayasofya-i Kebir Camii'ne gelen vatandaşlara maske, su ve dezenfektan dağıttı. Mobil büfelerden de vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde aşure ikramı
Fatih Belediyesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılan vatandaşlara aşure ikram etti.
Fatih Belediyesi, Hicri yılın ilk ayı Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü dolayısıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih Camisi, Süleymaniye Camisi, Yavuz Sultan Selim Camisi, Sümbülefendi Camisi ve Mihrimah Sultan camilerinde cuma namazının ardından vatandaşlara 15 bin kap aşure dağıttı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde cuma namazı kılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin, belediyenin mobil aracından vatandaşlara aşure ikam etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.