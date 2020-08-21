Euro
8.57
Dolar
7.28
BIST 100
1,133.18
Altın
1,917.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıklıyor
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Şükrü Gündüz   | 21.08.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul
İbadete açıldığı 24 Temmuz'dan beri vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bugün kılınan cuma namazında da geniş katılım oldu.

Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.

Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Denizli'de Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi Muğla'da düğünde bulundu
Hindistan'da Yeni Delhi nüfusunun yaklaşık üçte birinde, Kovid-19 antikorları tespit edildi
Akupunktur Kovid-19'un etkilerini hafifletmede ümit vadeden bir tedavi yöntemi olabilir
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takımı'nın başantrenörü Dumlupınar antrenmanlarda temkinli
Singapurlu uzmanlar hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan Kovid-19'un varyasyonunu keşfetti

Benzer haberler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki cuma namazına yoğun katılım

Rize'de cuma namazı yağmur altında kılındı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 3'üncü cuma namazı yoğun katılımla eda edildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 3'üncü cuma namazı yoğun katılımla eda edildi