Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki 5'inci cuma namazı yoğun katılımla eda edildi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan beşinci cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
İstanbul
Cami içinin dolmasının ardından cemaatin bir kısmı, Ayasofya Meydanında belirlenen alanlarda sosyal mesafeyi gözeterek saf tuttu.
Namazın ardından Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteğiyle meydandan ayrılmayan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kontrollü şekilde camiye alındı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.