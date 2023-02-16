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Dünya, Asrın felaketi

Zambiyalı Müslümanlar, depremzedeler için 100 bin dolar nakdi yardım topladı

Zambiyalı Müslümanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 100 bin dolar nakdi yardım topladı.

Murat Özgür Güvendik   | 16.02.2023
Zambiyalı Müslümanlar, depremzedeler için 100 bin dolar nakdi yardım topladı

Johannesburg

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, AA muhabirine, "Zambiya’daki Müslüman toplum, Türk depremzedelere yardım için aralarında 100 bin dolar topladı." dedi.

Cırcıroğlu, toplanan bu bağışlarla ihtiyaç listesine uygun tıbbi teçhizat alınarak Güney Afrika Cumhuriyeti üzerinden Türk Hava Yolları (THY) ile Türkiye'ye gönderileceğini söyledi.

Yaklaşık 19,5 milyonluk nüfusa sahip ülkede, Müslümanlar toplam nüfusun yüzde 1'inden azını oluşturuyor.

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