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Dünya, Asrın felaketi

"Yüzyılın Felaketi: Fay Hattından Fotoğraflar" sergisi Brüksel'de açıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı felaket konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Brüksel Basın Kulübü'nde fotoğraf sergisi açıldı.

Fatih Türkyılmaz  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
"Yüzyılın Felaketi: Fay Hattından Fotoğraflar" sergisi Brüksel'de açıldı

İstanbul

Politika ve Stratejik İletişim Danışmanı İpek Tekdemir'in küratörlüğündeki "Yüzyılın Felaketi: Fay Hattından Fotoğraflar" adlı sergide, deprem bölgesinden çekilen fotoğraflar yer aldı.

Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenenler için düzenlenen Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nı takiben açılışı yapılan etkinliğe, çok sayıda Avrupa Birliği yetkilisi, diplomatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Sergi açılışında ayrıca Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Türkiye ve Azerbaycan ezgilerinden oluşan mini bir konser verdi.

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