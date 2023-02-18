Yemenli kafile, depremzedelere yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıktı
Yemenli yardım kafilesi, depremzedeler için toplanan malzemelerin bulunduğu 10 tırla İstanbul'dan afet bölgesine hareket etti.
İstanbul
Yemen Büyükelçiliği, Türkiye Yemenliler Dayanışma Topluluğu, Yemenli Öğrenciler Derneği ve sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası düzenledi.
Kampanyada toplanan insani yardım ve tıbbi malzemelerin yüklendiği 10 tır, 20 kişilik Yemenli ekiple Büyükçekmece'den hareket etti.
Yardım malzemelerinin, depremzedelere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş'ta AFAD'a teslim edileceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.