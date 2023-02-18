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Gündem, Asrın felaketi

Yemenli kafile, depremzedelere yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıktı

Yemenli yardım kafilesi, depremzedeler için toplanan malzemelerin bulunduğu 10 tırla İstanbul'dan afet bölgesine hareket etti.

Fatih Çağlar Demirbaş   | 18.02.2023
Yemenli kafile, depremzedelere yardım götürmek için İstanbul'dan yola çıktı Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

Yemen Büyükelçiliği, Türkiye Yemenliler Dayanışma Topluluğu, Yemenli Öğrenciler Derneği ve sivil toplum kuruluşları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için yardım kampanyası düzenledi.

Kampanyada toplanan insani yardım ve tıbbi malzemelerin yüklendiği 10 tır, 20 kişilik Yemenli ekiple Büyükçekmece'den hareket etti.

Yardım malzemelerinin, depremzedelere ulaştırılmak üzere Kahramanmaraş'ta AFAD'a teslim edileceği bildirildi.

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