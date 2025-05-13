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Dünya

Yemen'den, Donald Trump Riyad'da konuştuğu sırada İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlendi

İsrail ordusu, balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini duyurdu.

Enes Canlı  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Yemen'den, Donald Trump Riyad'da konuştuğu sırada İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlendi

Kudüs

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Riyad'da konuşma yaparken, Yemen'den İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı düzenlendi.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, hava savunma sistemleri Yemen'den atılan balistik füzeyi önledi. Saldırı süresince Tel Aviv'den Batı Şeria'ya uzanan çok geniş bir alanda saldırı uyarı sirenleri çaldı.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail'in Arrow-3 (Ok-3) balistik füze savunma sistemleri Yemen'den atılan füzeyi imha etti.

İsrail'in Gazze'ye 19 aydır devam eden saldırılarına karşılık olarak saldırılar düzenleyen Yemen'deki Husiler'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'e balistik füze saldırısının ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu turu kapsamında gittiği Riyad'da konuşma yaparken gerçekleşmesi dikkati çekti.

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