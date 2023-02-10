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Dünya, Asrın felaketi

Umman'da Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, toplanan yaklaşık 4,5 ton yardımın ilk bölümünün bu gece THY aracılığıyla yola çıkacağını söyledi.

Ahmed Yusuf Bıtmez, Mehmet Nuri Uçar   | 10.02.2023
Umman'da Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasına yoğun ilgi

Doha

Umman'ın başkenti Muskat'ta Türkiye'deki depremzedeler için düzenlenen ayni yardım kampanyasına yoğun katılım sağlandı.

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanya kapsamında depremin ilk gününden bu yana Ummanlılar ve Umman'da ikamet eden Türkler ile farklı milletlerden vatandaşların yoğun bir katılımla büyükelçiliğe yardım ulaştırdığını ifade etti.

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinden etkilenenlerin desteklenmesi için sürdürülen çabalara katkıda bulunan herkese teşekkür eden Hekimoğlu, toplanan yaklaşık 4,5 ton yardımın ilk bölümünün bu gece THY aracılığıyla yola çıkacağını belirtti.

Büyükelçi Hekimoğlu, bağışçılardan sağlanan nakdi yardımların olduğunu ve bunların AFAD ile Türk Kızılay'a ulaştırılacağını kaydetti.

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