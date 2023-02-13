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Gündem, Asrın felaketi

Turkcell'den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Turkcell, deprem bölgesinde iletişimi sağlamaya yönelik çalışmalarını Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye yönlendirdiği 800'ün üzerinde teknik ekip ve çalışanla aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

Mehmet Kadir Kılınç   | 13.02.2023
Turkcell'den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

İstanbul

Turkcell'den depremden etkilenen illere yönelik açıklama yapıldı.

Açıklamada, şirketin, deprem bölgesinde iletişimi sağlamaya yönelik çalışmalarını Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye yönlendirdiği 800'ün üzerinde teknik ekip ve çalışanla aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Deprem öncesinde bölgede hizmet veren 3 bin 300 baz istasyonumuzun yüzde 98'i aktif durumdadır. Ağır hasar görüp kullanılamaz duruma gelen sahalarımızın yerine göndermiş olduğumuz mobil baz istasyonu ve karavan sayısı da 205'e ulaştı.

Bölgede bulunan 6,3 milyon kullanıcımız ve tüm arama-kurtarma ekiplerine iletişim desteğimizi sürdürmek adına, ilk günden beri hatlarına ücretsiz konuşma, SMS ve internet içeren Acil İletişim Paketi ile Kahraman Paketi tanımlamalarını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 46 milyonu aşkın paket tanımlanırken, yurt dışından gelen arama-kurtarma çalışanlarına da SIM kart dağıtılarak iletişim desteği verildi. Bunun yanında bölgedeki vatandaşlarımızın acil iletişim ihtiyacını desteklemek amacıyla 25 bin mobil şarj cihazı (powerbank) ulaştırdık. Deprem Yardımlaşma Seferberliği kapsamında Turkcell Pasaj'dan alınan ürünleri AFAD koordinasyonunda deprem bölgelerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu zorlu günlerin aşılması için tüm imkânlarımızla ve ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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