Türk Kızılay, Malatya'da günde 30 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, İnönü Üniversitesinde günlük yaklaşık 30 bin depremzedeye sıcak yemek dağıtılıyor.
Malatya
Şehir merkezindeki Türk Kızılay depolarına gelen gıda yardımları, yapılan tasnifin ardından İnönü Üniversitesindeki yemekhane deposunda bir araya getiriliyor.
Türk Kızılay ve üniversite personelinden yaklaşık 500 kişi, 3 öğün hazırlanan 30 bin kişilik sıcak yemeği kentte belirlenen 30 lokasyona dağıtıyor.
Yemekler, Türk Kızılay çalışanlarınca depremzedelere ikram ediliyor.
Gönüllü vatandaşların da görev aldığı yemek pişirme ve dağıtımında ulaşılan kişi sayısının her geçen gün arttığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.