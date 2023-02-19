Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,696.40
BTC/USDT
24,683.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Trabzon'dan yıllar önce afetten kaçan aile depremde acı yaşadı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde yaşanan heyelanın ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yeni bir yaşam kuran 75 yaşındaki Hafize Durgun ile burada doğan doktor kızı Tülin Durgun Yetim, depremde hayatlarını kaybetti.

Hikmet Faruk Başer   | 19.02.2023
Trabzon'dan yıllar önce afetten kaçan aile depremde acı yaşadı

Hatay

Çaykara'da 1959'da yaşanan heyelandan etkilenen Şahinkaya köyünde yaşayan Hafize Durgun, 1964'te çok sayıda aileyle Kırıkhan ilçesindeki 408 Evler Mahallesi'ne göç etti.

Burada yeni bir hayat kuran Durgun'un kızı Tülin de Hatay'da dünyaya geldi.

Hafize Durgun, son zamanlarda yatalak hale gelince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli doktor kızı Tülin Durgun Yetim ile yaşamaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya ilçesinde yakalandıkları binanın teras katının çökmesi sonucu enkaz altında kalan Durgun ve kızı yaşamını yitirdi.

Torunu depremden kurtulmuş

Ailenin yakını Berat Ayan, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bazı akrabalarını kaybettiklerini söyledi.

Durgun'un heyelan nedeniyle Trabzon'dan Hatay'a gelenlerden olduğunu anlatan Ayan, "Büyüklerimiz o zaman burayı tercih ediyorlar. Yıllardır burada yaşamaya devam ediyoruz." dedi.

Ayan, Durgun'un kızıyla birlikte yaşadığını dile getirerek, "Tülin burada doğdu, annesiyle beraber Hatay'da yaşıyorlardı. Annesi yatalak. Deprem'e Antakya'da yakalanıyorlar. Depremde binan alt katları çökmedi, terasın çökmesi sonucunda enkazın altında kalıyorlar." diye konuştu.

Tülin Durgun Yetim'in kızının da enkaz altında kaldığını aktaran Ayan, şunları kaydetti:

"Deprem sonrasında kızı babasıyla iletişime geçebiliyordu. Babası da Gaziantep'te doktor. Kızıyla görüştüğü esnada annesinin yaşadığını, o anda nabız alabildiğini, el ele olduklarını fakat belli bir süreden sonra nabız almadığını söylüyor babasına. Vakit geçmeden biz de oraya gittik. Daha sonra kızı Yaren'i yaralı olarak kurtardık. Tülin ile annesi hayatını kaybetmişti. Çok iyi insanlardı."

Hülya Ayan da heyelanın ardından devlet tarafından 408 Evler Mahallesi'nde yapılan evlere yerleştirildiklerini belirterek, "Yıllar sonra teyzem kızıyla birlikte afetle karşılaştı. Kızıyla birlikte vefat ediyorlar. İkisi de iyi insanlardı, çok yardımseverlerdi. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili 131 kişi tutuklandı
Yılbaşından bu yana 14 bin 878 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Deprem bölgelerindeki 830 bin 783 binada hasar tespit çalışması tamamlandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

ŞAHKUT ekibi, Hatay'da enkazda buldukları 46 bin lirayı polise teslim etti

Dr. Mehmet Öz: Bu kabusta bile her yerde umut görüyorum

Trabzon'dan yıllar önce afetten kaçan aile depremde acı yaşadı

Depremin 16. saatinde enkazdan kurtarılan anne taburcu edilince kızına koştu

Depremin 16. saatinde enkazdan kurtarılan anne taburcu edilince kızına koştu
Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı

Hatay'da depremden etkilenen 80 binanın enkazının kaldırılmasına başlandı
Adana'daki depolarda tasnif edilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor

Adana'daki depolarda tasnif edilen yardım malzemeleri depremzedelere ulaştırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet