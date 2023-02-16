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Eğitim, Asrın felaketi

TEKNOMER online eğitim için kapılarını üniversitelilere açtı

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER) deprem bölgesinden Ankara'ya gelen ve eğitimlerini online olarak sürdürecek olan üniversite öğrencilerine kapılarını açtı.

Gökhan Yıldız   | 16.02.2023
TEKNOMER online eğitim için kapılarını üniversitelilere açtı

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversiteli gençler, üniversiteleri tarafından sunulan online dersleri TEKNOMER'de yer alan notebook'lar ya da kendilerine ait notebook'larla takip edebilecek. Öğrenciler bilgi almak için 0312 361 10 00 numaralı telefonu arayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, TEKNOMER'deki bilgisayar laboratuvarlarını başta üniversiteli depremzede öğrenciler olmak üzere tüm gençlerin eğitimi için hizmete açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimin kesintisiz sürdürülmesi için belediyemize ait TEKNOMER'i gençlerimizin hizmetine açtık. Uzaktan eğitim sürecinde gençlerimize konforlu bir eğitim alanı sunmanın yanı sıra ikramlarımızla ve ders aralarında istifade edebilecekleri deneyimleme bölümlerimizle hizmet vereceğiz. Gençlerimiz, üniversitelerinin online eğitime başladığı tarihte TEKNOMER'e gelerek buradan faydalanabilirler. Eğitim sürecini öğrencilerimizin talebine göre şekillendireceğiz."


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