TCDD'nin İzmir'deki tesisi depremzedeleri ağırlıyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 310 kişi, İzmir'in Urla ilçesindeki TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'ne yerleştirildi.
İzmir
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören vatandaşların tahliyesi devam ediyor.
AFAD aracılığıyla Urla'ya getirilen depremzedeler tesisin 1+1 dairelerinde misafir ediliyor.
Tesise girişte sağlık kontrolünden geçirilen depremzedelerin sağlık durumları günlük takip ediliyor.
Depremzedelere psikososyal destek de veriliyor. Tesisteki 29 çocuğa yönelik de etkinlikler gerçekleştiriliyor.
"Buradan çok memnunuz"
Hatay'ın Defne ilçesinden gelen Ela Ulugür, AA muhabirine, depreme eşi Hasan, 1,5 yaşındaki kızı Duru ve 4 yaşındaki oğlu Deniz ile yakalandıklarını anlattı.
Olası depremde evin içinde buluşacakları noktayı önceden belirlediklerini söyleyen Ulugür, deprem sırasında bütün ailenin belirlenen yerde toplandığını kaydetti.
Ulugür, deprem sırasında cenin pozisyonunda beklediklerini belirterek, "Etrafımızda duvarlar çökmeye başladı. Evin kolonları sağlam kaldı. Deprem bittiğinde çocuklarımızı alarak dışarı çıkmaya çalıştık. Kapıyı açtığımızda baktık ki duvar çökmüş. Merdivenlerden kayarak aşağıya indik. Komşuların yardımıyla apartmandan çıktık." dedi.
Yerleştirildikleri dairenin ev konforunu aratmadığını ifade eden Ulugür, "Bütün koşulları sağladılar, istediğimiz her şeyi de temin etmeye çalışıyorlar. Buradan çok memnunuz. İki çocuğum da buradaki kreşte. Güzel zaman geçirip unutmaya çalışıyorlar." diye konuştu.
Gaziantep'ten iki kardeşiyle gelen Mustafa Kaya da deprem sırasında "geçer" düşüncesiyle bir süre koltuk kenarında beklediğini, depremin uzaması üzerine de ailesiyle evden çıkmaya karar verdiklerini aktardı.
Yaşadıklarının hayatı boyunca aklından çıkmayacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:
"Devletimiz sağ olsun. Çok çok iyi ilgileniyorlar bizimle. Burada üçüncü günümüz, çok güzel, memnunuz, mutluyuz insanların hoşgörüsünden, güzel karşılamasından. Teşekkür ederiz hepsine. Kardeşlerim de burada, psikolojik açıdan iyi hissetmek için spor yapıyoruz. Kendimizi toparladıktan sonra memlekete döneceğiz."
Malatya'dan getirilen Abuzer Altın ise enkaz altında kalan bir kız çocuğunu kurtarmak isterken belinden yaralandığını, burada sağlık durumuyla da ilgilenildiğini söyledi.
Tesiste her konuda destek gördüklerini dile getiren Altın, "Devlet Demiryolları personeli bizi dört dörtlük, belki ailelerini evlerinde ağırlamadıkları şekilde bizi burada ağırlıyorlar." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.