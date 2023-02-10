Dolar
18.83
Euro
20.10
Altın
1,858.60
ETH/USDT
1,522.10
BTC/USDT
21,623.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş Merkez Azerbaycan Bulvarı'ndaki Sevde Apartmanı enkazında kalan 5 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’da Türkmenbaşı Caddesindeki enkazdan bir bebeği çıkarma çalışmaları devam ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından geldiği Malatya'da çadır kenti ziyaret etti
logo
Dünya, Asrın felaketi

Suudi Arabistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi taşıyan 2 uçak daha yolladı

Suudi Arabistan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 2 uçak daha gönderdi.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu   | 10.02.2023
Suudi Arabistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi taşıyan 2 uçak daha yolladı

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, arama kurtarma ekibi taşıyan 2 uçağın, Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket ettiği belirtildi.

Söz konusu ekibin, Türkiye ve Suriye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan'ın bu kapsamda daha önce de Türkiye'ye 3 uçak gönderdiğine işaret edilen haberde, son gönderilenlerle birlikte bu sayının 5'e ulaştığı kaydedildi.

Riyad yönetiminin 9 Şubat Perşembe günü yolladığı ilk 2 uçakta, arama kurtarma ve ilk yardım ekiplerinin yanı sıra gıda maddeleri, çadır, uyku tulumu, battaniye ve tıbbi malzemelerden oluşan 98 ton, bugün sabah saatlerinde yolladığı 3. uçakta ise 104 ton 62 kilogram yardım malzemesi gönderilmişti.

Depremzedeler için toplanan bağış 57 milyon dolara ulaştı

Öte yandan, Kral Selman İnsani Yardım Merkezi'ne bağlı Sahem Platformu'nda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında şu ana kadar yaklaşık 216 milyon riyal (yaklaşık 57 milyon dolar) bağış toplandı.

Platformun internet sitesinden duyurulan bilgiye göre, kampanyaya katılanların sayısı ise 623 bin 164 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'dan deprem bölgesine oyuncak gönderen çocukların notları duygulandırıyor
Barzani Yardım Vakfı ekipleri Gaziantep'te depremzedelerin yardımına koştu
Depremde evleri yıkılan 120 kişi Denizli'deki GSB yurtlarına yerleştirildi
STK'ler depremzedelerin yaralarını sarmak için "tek yürek" oldu
Bakanlıktan, sosyal medyada bir çocuğun şiddete maruz kaldığı görüntülere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen Adıyaman'da çadır kenti ziyaret etti

Blinken, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu

Suudi Arabistan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi taşıyan 2 uçak daha yolladı

Pakistan'da STK'ler yardımların Türkiye'ye hızlıca gönderilmesi için seferber oluyor

Pakistan'da STK'ler yardımların Türkiye'ye hızlıca gönderilmesi için seferber oluyor
Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta bir kadın 108 saat sonra kurtarıldı
SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi

SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet