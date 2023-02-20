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Ekonomi, Asrın felaketi

SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, deprem bölgesinden ücretsiz olarak gerçekleştirdiği tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattığını duyurdu.

Gökhan Yıldız   | 20.02.2023
SunExpress, ücretsiz tahliye uçuşlarını 1 Mart'a kadar uzattı

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Hatay ve Mardin kalkışlı tüm yurt içi uçuşlar için SunExpress web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ücretsiz rezervasyon yapılabiliyor.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine ulaştırmak amacıyla bugüne kadar toplam 287 özel uçuş gerçekleştirdi.

Düzenlediği özel uçuşlarda 6 binden fazla arama-kurtarma ve sağlık ekibini bölgeye taşıyan SunExpress, bu uçuşların dönüş seferlerinde de depremden etkilenen yaklaşık 14 bin kişinin bölgeden tahliyesini sağladı.

Hava yolu, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen 196 ton yardım malzemesini ücretsiz kargo hizmeti vererek deprem bölgesine ulaştırdı.

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