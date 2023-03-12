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Gündem, Asrın felaketi

Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ağırlamaya başladı

İskenderun'a getirilen Karadeniz Holding'e ait Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisi afetzedeleri ağırlamaya başladı.

Sebahatdin Zeyrek  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Süheyla Sultan gemisi İskenderun'da depremzedeleri ağırlamaya başladı

Hatay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere İskenderun Körfezi'nde konuşlanan 1500 kişi kapasiteli gemide son hazırlıklar tamamlandı.

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve kaldıkları yerlerden otobüslerle limana getirilen afetzedeler, askeri yetkililer tarafından karşılanarak kayıtları yapıldıktan sonra kalacakları odalara yerleştirildi.

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek yüzer yaşam kentleri konseptinin ilk gemilerinden olan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan'da konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarla modern bir kentte ihtiyaç duyulan imkanlar bulunuyor.

Yüzer yaşam kenti, klima, televizyon, buzdolabı ve her biri 12 kişilik 72 oda, 4 ila altışar kişilik 116 odayla afetzedelere hizmet veriyor.

Bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi bulunan, 900 öğrenci için 18 derslikle sürekli eğitim sağlanabilen Süheyla Sultan yüzer yaşam kenti, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.​​​​​​​

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