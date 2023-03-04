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Dünya, Asrın felaketi

Sırbistan Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardım gönderdi

Sırbistan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için hazırlanan ayni yardımları Türkiye'ye yolladı.

Ahmet Nurduhan   | 04.03.2023
Sırbistan Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardım gönderdi Fotoğraf: Filip Stevanovic / AA

Belgrad

Sırbistan hükümetince hazırlanan ayni yardımlar, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un katılımıyla Türkiye'ye gönderildi.

Yardım kolilerinde çadır, battaniye, ısıtıcı, jeneratör ve mutfak setlerinin bulunduğu ve yardımların hafta boyunca THY kargo uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacağı bildirildi.

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