Sırbistan Türkiye'deki depremzedeler için ayni yardım gönderdi
Sırbistan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler için hazırlanan ayni yardımları Türkiye'ye yolladı.
Belgrad
Sırbistan hükümetince hazırlanan ayni yardımlar, Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla, başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un katılımıyla Türkiye'ye gönderildi.
Yardım kolilerinde çadır, battaniye, ısıtıcı, jeneratör ve mutfak setlerinin bulunduğu ve yardımların hafta boyunca THY kargo uçağıyla Türkiye'ye ulaştırılacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.