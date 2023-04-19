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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde yıkılan binanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı apartmanın müteahhidi hakkında hazırlanan iddianamede 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Rauf Maltaş  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Şanlıurfa'da depremde yıkılan binanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı Fotoğraf: Müslüm Etgü/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, apartmanın enkazında yapılan incelemeye ilişkin raporlar ve tutanaklar ile tanık beyanları, sanık ifadeleri ile bilirkişi raporları yer aldı.

İddianamede, keşif işlemleri ve alınan numunelerin incelenmesi sonrasında bilirkişi heyetlerince yapılan tespitlerde binada olması gerekenden daha büyük kum, çakıl ve kırma taşların bulunduğunun görüldüğüne işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Söz konusu yapı için en büyük tane çapının standartları belirlenmiştir. Gözlemler ve ölçümlerde enkaz alanındaki beton içerisinde yer alan kum, çakıl ve kırma taşlarının standartlardan büyük olduğu tespit edilmiştir. Statik betonarme projede öngörülen BS14 sınıfını sağlamadığı ve düşük kalitede olduğu belirlenmiştir. Donatı örnekleri deneyleri sonucunda bazı numunelerin de dayanım standardı oranının altında kaldığı belirlenmiştir. Yapının temelinin projeye uygun yapılmadığı anlaşılmıştır. Bilirkişi raporundaki tespitler ışığında, binanın projeye uygun yapılmadığı hususunda sanığın kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır."

"Kusurları tespit edildi"

Binanın beton sınıfının projede ve yönetmelikte belirtilenin altında olduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmelikte belirtilen kalite ve standartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Binanın temelinde kullanılan demirlerin birbirlerine bağ hatlarıyla bağlama işleminin projeye uygun yapılmaması, betonda kullanılan agregaların standardına uygun olmaması gibi kusurların binanın yıkılmasına doğrudan etki edecek kusurlar olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde meydana gelen birçok ölümlü deprem felaketi olmasına rağmen binanın mevzuatta yer alan hükümlere açıkça aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir."

Müteahhit C.K'nin binayı standartlar ve yasalara uygun inşa ettiğini ve yapımda herhangi bir kusurunun bulunmadığını öne sürdüğü ifadesinin yer aldığı iddianamede, sanığın savunmasının bilimsel olarak aksinin ispatlandığı bildirildi.

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