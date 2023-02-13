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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa Valisi Ayhan, depreme ilişkin son verileri paylaştı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da deprem nedeniyle 179 kişinin hayatını kaybettiğini, hastanelerde tedavi gören 8 bin 919 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Rauf Maltaş   | 13.02.2023
Şanlıurfa Valisi Ayhan, depreme ilişkin son verileri paylaştı

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, düzenlediği basın toplantısında, kentteki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Şanlıurfa'da deprem anında 20 binanın yıkıldığını, ilk günden itibaren 8 bin 681 kişinin sahada aktif görev yaptığını belirten Ayhan, enkaz altında kalan kişilerin ilk 72 saatte 1318 arama ekibinin yoğun mücadelesiyle çıkarıldığını vurguladı.

Kentte deprem nedeniyle 179 kişinin hayatını kaybettiğini dile getiren Ayhan, şöyle konuştu:

"Kentimizde ve diğer afet bölgesi illerinde toplam 340 Şanlıurfalı hayatını kaybetmiştir. Otopsi işlemleri ve defin işleri burada yapılıyor. Enkazda ilk 72 saatte yaralı çıkarılan vatandaşımızın sayısı ise 144'tür. Depremde etkilenerek hastaneye müracaat edip tedavi sonrası taburcu olanların sayısı ise 8 bin 919'dur. Şu an serviste yatan hasta sayımız ise 313'tür. Şanlıurfa'da toplanma alan sayısı 493'tür, Kent genelimizde 91 yerde 3 bin 186 çadır kuruldu. Toplam 25 bine yakın vatandaşımız çadırlarda barındırılıyor, 75 bin battaniye dağıtıldı. Cami, okul, taziye evleri salon gibi 871 ayrı mekanda da 145 bin 930 kişi konaklıyor. Psikolojik sosyal destek verilen kişi sayısı da 58 bin kişidir."

Ayhan, hasar tespit çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü vurgulayarak, vatandaşların en kısa sürede evlerine kavuşmasını planladıklarını sözlerine ekledi.


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