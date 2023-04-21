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Yaşam, Asrın felaketi

Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı'nda depremzedelere konser verdi

Sanatçı Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde konser verdi.

Fevzi Kemal Karagöz  | 21.04.2023 - Güncelleme : 21.04.2023
Sanatçı Haluk Levent, Nurdağı'nda depremzedelere konser verdi Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, herkesin bayramını kutladı.

Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük, acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler." dedi.

Haluk Levent, ilerleyen zamanlarda tekrar Nurdağı'na geleceğini de belirtti.

Nurdağı'nda koordinatör olarak görevlendirilen Rize Valisi Kemal Çeber ise Levent'e konserinden dolayı teşekkür etti.

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