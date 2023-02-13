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Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.-VTR-
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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Samsunspor, "14 Şubat Sevgililer Günü hediyeniz AFAD bağış makbuzu olsun"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sevgililer günü öncesinde "14 Şubat Sevgililer Günü hediyeniz AFAD bağış makbuzu olsun" sloganıyla yardım kampanyası düzenledi.

Veysel Altun   | 13.02.2023
Samsunspor, "14 Şubat Sevgililer Günü hediyeniz AFAD bağış makbuzu olsun"

Samsun

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Yılport Samsunspor, AFAD'a depremzedeler için bağış kampanyası düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılport Samsunspor Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim sevdamız vatanımızdır. Bu nedenler tüm taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan isteğimiz, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerinize alacağınız hediyeyi bu sene deprem bölgeleri için AFAD’a bağış yaparak destek vermelerini istiyoruz. Gün birlik olma günüdür. Bu süreci hep birlikte atlatmak istiyoruz. Bu 14 Şubat’ta hediyelerimiz depremden etkilenenler için bağış olsun. Sen de AFAD’a bağış yap. Hediyen bağış makbuzu olsun."

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