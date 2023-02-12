Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,538.00
BTC/USDT
21,816.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’da Hayrullah Mahallesi’ndeki Hacı Ali Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, şiddetli sarsıntı sırasında hastane çalışanlarının kuvözdeki bebekleri koruma çabası, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kerem Kocalar   | 12.02.2023
Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada

Gaziantep

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep'teki güvenlik kamerasına yansıdı.

Deprem anı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'ndeki bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin ise yaşadığı kısa süreli paniğin ardından kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da asılsız "bina çöktü" ihbarına yasal işlem başlatıldı
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Kahramanmaraş'ta enkaz altından bir kişi 140 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi depremden 140 saat sonra kurtarıldı
Hatay'da Akademi Arama Kurtarma Ekibi enkazdan 13 kişiyi kurtardı

Benzer haberler

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar

Milano'da Türk öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama
Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı

Kuveyt'te depremzedeler için başlatılan kampanyada 67 milyon dolar toplandı
Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada

Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet