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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

RTÜK Başkanı Şahin'den "Türkiye Tek Yürek" ortak yayını için teşekkür paylaşımı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. İyi ki varsınız." dedi.

Ferdi Türkten   | 15.02.2023
RTÜK Başkanı Şahin'den "Türkiye Tek Yürek" ortak yayını için teşekkür paylaşımı

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için medya kuruluşlarına teşekkür etti.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Medyamıza sonsuz teşekkür. Akşam saat 20.00'deki ortak yardım kampanyası yayınına dijital, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yaklaşık 200 televizyon ile 500 radyo katılacak. Türkiye'deki ortak yayın, KKTC ve Azerbaycan'dan da ekranlara yansıtılacak. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

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