Dolar
18.87
Euro
20.16
Altın
1,844.99
ETH/USDT
1,710.00
BTC/USDT
24,789.00
BIST 100
5,132.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

PETDER üyelerinden deprem bölgesine akaryakıt desteği

Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk 2 haftasında bölgeye bir kısmı hibe olmak üzere yaklaşık 125 milyon litre akaryakıt gönderdiklerini duyurdu.

Gökçe Topbaş   | 20.02.2023
PETDER üyelerinden deprem bölgesine akaryakıt desteği

Ankara

Dernekten yapılan açıklamaya göre, PETDER üyesi akaryakıt şirketleri, depremin ilk gününden 19 Şubat akşamına kadar deprem bölgesine toplamda 5 bin 300'den fazla tanker seferiyle yaklaşık 125 milyon litre akaryakıt gönderdi. Bunun bir kısmını ise hibe akaryakıt oluşturdu.

Bu kapsamda, nakdi yardımlar, gıda, kıyafet, hijyen ürünleri, çadır, battaniye, yatak, ilaç, tıbbi malzemeler, seyyar tuvalet, elektrikli ısıtıcı, jeneratör ve temel ihtiyaç malzemeleri ve yaşamsal malzemeler de bölgeye ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETDER Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, depremin ilk anından itibaren koordinasyon içinde sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz akaryakıt dışında acil ve temel ihtiyaç malzemelerini de hızla bölgeye gönderdi ve göndermeye devam ediyor, ayrıca belirlenen kurumlara nakdi bağışlarda bulunuyorlar. Tüm şirketlerimizin çalışanları da canla başla bu yardım çalışmalarında yer alıyor, ürün paketleri hazırlıyor, nakit bağış topluyor, arama-kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Gün, dayanışma günü, birlik olma günü. Yaralarımızı inşallah hep birlikte en kısa zamanda saracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik ayakkabısı olmayan vatandaşa botlarını verdi
Bakan Kurum: TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlatacağız
Enkazdan 248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in servise çıkarılması planlanıyor
Malatya'da bir sitenin depremde yıkılmasına ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 20 bin 870 binada enkaz çalışması yürütülüyor

Benzer haberler

PETDER üyelerinden deprem bölgesine akaryakıt desteği

PETDER üyelerinden deprem bölgesine akaryakıt desteği

Depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri sürüyor

Deprem bölgesinden 5 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Yaralı depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Yaralı depremzedeler Norveç ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi

Antalya'da konaklayan depremzedelerden evlerine "oturulabilir" raporu verilenler dönüyor

Antalya'da konaklayan depremzedelerden evlerine "oturulabilir" raporu verilenler dönüyor
Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" sözlerini unutamıyor

Depremde kaybettiği eşinin "Ben öleyim, sen kal" sözlerini unutamıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet