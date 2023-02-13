Pakistan'da kriket maçı, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
Pakistan’ın Multan şehrinde kriket maçı öncesi “asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
Karaçi
Ulusal basındaki haberlere göre, Multan Sultans ve Lahore Qalandars takımları arasında Multan Kriket Stadyumu’ndaki maç, depremzedeler ile dayanışmaya sahne oldu.
İki takımın oyuncuları, maç öncesi Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.
Taraftarlar da "Türkiye ve Suriye’ye dua edin" yazılı pankartlar açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.