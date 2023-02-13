Dolar
18.84
Euro
20.20
Altın
1,852.94
ETH/USDT
1,485.60
BTC/USDT
21,549.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep’te Ayşe Mehmet Polat Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Asrın felaketi

Pakistan'da kriket maçı, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Pakistan’ın Multan şehrinde kriket maçı öncesi “asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 13.02.2023
Pakistan'da kriket maçı, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Karaçi

Ulusal basındaki haberlere göre, Multan Sultans ve Lahore Qalandars takımları arasında Multan Kriket Stadyumu’ndaki maç, depremzedeler ile dayanışmaya sahne oldu.

İki takımın oyuncuları, maç öncesi Türkiye ve Suriye’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Taraftarlar da "Türkiye ve Suriye’ye dua edin" yazılı pankartlar açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü
Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Bakan Derya Yanık: Depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369'u ailelerine teslim edildi
İletişim Başkanlığından depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım
THY kabin ekibi, dönüş uçuşunda İspanyol arama-kurtarma ekibine teşekkür etti

Benzer haberler

Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü

Depremde Hatay'daki İngiliz Protestan Mektebi de hasar gördü

Adana'da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

AB Komisyonu üyesi Lenarcic: AB, benzeri görülmemiş felaket karşısında desteği daha da artırmaya kararlı

İletişim Başkanlığından depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım

İletişim Başkanlığından depremzedelerin tahliye ve barınma imkanlarına ilişkin paylaşım
Pakistan'da kriket maçı, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı

Pakistan'da kriket maçı, depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı
Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor

Gaziantep'te depremden etkilenen çocuklara camilerde de psikososyal destek veriliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet