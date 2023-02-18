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Hatay’da Kanatlı Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı. - VTR
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Eğitim, Asrın felaketi

Özel kurslar depremden etkilenen öğrencilere 10 bini aşkın ücretsiz kontenjan açtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından farklı illere taşınmak zorunda kalan depremzede öğrencilere, özel öğretim kurslarında 10 binin üzerinde kontenjan açılarak ücretsiz eğitim imkanı sağlanacak.

Selma Kasap   | 18.02.2023
Özel kurslar depremden etkilenen öğrencilere 10 bini aşkın ücretsiz kontenjan açtı

Ankara

Bazı özel okul dernek ve platformlarının, depremlerden etkilenen bölgelerdeki öğrencileri ikinci dönem burslu okutma kampanyasının ardından, bazı özel öğretim kursları da harekete geçti.

Özel Öğretim Derneği (ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR) ve Kurslar Derneği (KURSDER) üyesi özel kurs merkezleri, depremzede öğrenciler için ücretsiz kontenjan açtı.

Projenin yöneticiliğini üstlenen KURSDER sözcüsü Koray Ayan, düzenlenen eğitim seferberliğinde Türkiye genelinde 1170 kurs merkezinde 10 binden fazla öğrenci için ücretsiz kontenjan tahsis edileceğini söyledi.

Öğrencilerin kurs merkezlerine kayıt oldukları andan itibaren hem eğitim bursundan faydalanacağını hem de yayın yardımı alacağını ifade eden Ayan, ayrıca kurslarda depremzede öğrenciler için oluşturulan özel müfredat çerçevesinde, sosyal ve psikolojik desteklerin sağlanacağını belirtti.

Bu kapsamda isteyen öğrencilerin, ÖZDER, ÖZDEBİR ve KURSDER internet sitelerinde iletişim bilgileri yer alan kurslara telefonla başvuru yapması gerekiyor.

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