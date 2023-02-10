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Adıyaman’da Göçer Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma ekipleri, Malatya Özalper mahallesi Hayat Sitesi enkazında Muzaffer Öğüt için kurtarma çalışması yapılıyor. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 66 yaşındaki Murat Vural, 103 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
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Gündem, Asrın felaketi

Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 102 saat sonra 32 yaşındaki kişi sağ çıkarıldı.

Hasan Hüseyin Kul   | 10.02.2023
Özbekistanlı ekip 102 saat sonra depremzedeyi enkazdan kurtardı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Antakya'da yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları 5'inci gününde sürüyor.

Özbekistan'dan gelen köpekli arama kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan Sokağı'nda bulunan 4 katlı Bayaslı Apartmanı'nın enkazında çalışma yaptı.

Enkazdan seslerin geldiği bölgede yoğunlaşan ekipler, termal kameralar ve yerli bir firmanın savunma sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar (DAR) cihazıyla depremzedenin konumunu tespit etti.

Ekipler, Pazarcık'taki ilk depremden 102 saat sonra Naim Bayaslı'yı enkazdan çıkardı.

Alkış ve tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, hastaneye kaldırdı. Kuzeni, Bayaslı'nın enkazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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