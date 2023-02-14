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Yaşam, Asrın felaketi

Özbek aşçılar Kilis'te depremzedeler için kolları sıvadı

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Konsolosluğu koordinasyonuyla Kilis'e gelen, aralarında ünlü şeflerin de olduğu 20 Özbek aşçı, İHH İnsani Yardım Vakfının Kilis'teki merkezinde depremzedelere dağıtılmak üzere Özbek pilavı hazırlıyor.

İbrahim Özcan   | 14.02.2023
Özbek aşçılar Kilis'te depremzedeler için kolları sıvadı Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kilis’e gelen Özbek şefler, afetzedelere yemek yapmak için kolları sıvadı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezinde oluşturulan alanda Özbek aşçılar, depremzedeler için günlük 8 ila 10 bin kişilik pilav hazırlıyor.

Özbekistanlı ünlü şef Bahriddin Chustiy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının zor gününde yanında olduklarını ifade etti.

Günlük 8 ila 10 bin kişiye yetecek kadar yemek çıkardıklarını belirten Chustiy, "Aşçılardan oluşan ekibimiz ile Özbekistan'dan geldik. Arkadaşlarla beraber Türk halkına yemek yapıp dağıtacağız. Özbekistan halkı namına, herkese başsağlığı diliyoruz. Allah tüm kardeşlerimizi, cümle Müslüman alemi korusun." dedi.

Chustiy, ilk planlamalara göre 10 gün deprem bölgesinde olacaklarını, depremzedelere yardım etmeye devam etmeyi istediklerini söyledi.

"Özbek halkını yanımızda görmekten çok mutluyuz"

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Yakup Işık da aşçılara verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti. Özbek, arama kurtarma ekiplerinin Hatay'da görev yaptığını kaydeden Işık, pilavların oralarda da depremzedelere dağıtılacağını ifade etti.

Işık, "Özbek kardeşlerimiz, Türkiye'nin zor gününde yanımızda oldular. Özellikle kendi kültürlerinin bir ürünü olan Özbek pilavını afetzedelere ikram ettiler. Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak lojistik altyapısını sağlayarak yanlarında oluyoruz. Biz de Özbek gençlerine, büyükelçiliğine afetzedelerin yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Bu bir kardeşlik vesilesi olacak. Özbek halkını yanımızda görmekten çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

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