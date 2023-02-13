Dolar
18.83
Euro
20.09
Altın
1,859.57
ETH/USDT
1,519.90
BTC/USDT
21,838.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan havalanan Pegasus Hava Yolları'nın "PC 4031" sefer sayılı uçağı, 60 yolcusuyla Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

Muhammed Gencebay Gür   | 13.02.2023
Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan, yolcularıyla yeniden havalanan Pegasus uçağı seferini tamamladı.

İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ile görev değişimi yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 60 kişinin bindiği uçak, 03.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’na indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi
Gaziantep'te enkaz altında kalan kadın 170 saat sonra kurtarıldı
Adıyaman’da enkaz altında kalan 60 yaşındaki kadın 166 sonra kurtarıldı
Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir

Benzer haberler

Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi

Onarılan Hatay Havalimanı'ndan kalkan Pegasus uçağı İstanbul’a indi

Onarımının ardından Hatay Havalimanı'ndan kalkan THY uçağı İstanbul Havalimanı’na indi

Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı

THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı

THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı
THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşu icra ediyor

THY, onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşu icra ediyor
Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı

Depremden zarar gören Hatay Havalimanı hizmet vermeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet