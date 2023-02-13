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Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 6946 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti.

Hasan Hüseyin Kul, Gökhan Yılmaz   | 13.02.2023
Hatay Havalimanı'ndan uçuşlar başladı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine iniş yapan THY uçağı, dönüş için yolcularını aldı.

İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 91 kişinin bindiği uçak, İstanbul Havalimanı'na hareket etti.

Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu icra etmek için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinden havalanmıştı.

THY'nin Hatay Havalimanı'ndan uçuşları tekrar başladı

Türk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını belirten Üstün, şunları kaydetti:

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

Pegasus uçağı, onarılan Hatay Havalimanı'ndan 60 yolcusuyla havalandı

Pegasus Hava Yolları'nın PC 4031 sefer sayılı uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan 60 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde hasar görmesinin ardından onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine iniş yapan Pegasus uçağı, dönüş için yolcularını aldı.

İstanbul'a gitmek isteyen bazı depremzedeler ile görev değişimi yapan arama kurtarma personeli olmak üzere 60 kişinin bindiği uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

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