Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullardaki fırınlarda üretilen 1,6 milyon ekmeğin bugün itıbarıyla bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.
Ankara
MEB'den yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren okullardaki fırınlarda ekmek üretildiği ve 10 ile gönderildiği, bu kapsamda 1,6 milyon ekmeğin bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.