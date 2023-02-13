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Gündem, Asrın felaketi

Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından okullardaki fırınlarda üretilen 1,6 milyon ekmeğin bugün itıbarıyla bölgeye ulaştırıldığını bildirdi.

Merve Yıldızalp   | 13.02.2023
Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı

Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren okullardaki fırınlarda ekmek üretildiği ve 10 ile gönderildiği, bu kapsamda 1,6 milyon ekmeğin bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor." ifadesi kullanıldı.

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