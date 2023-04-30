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Gündem, Asrın felaketi

Nurhak'ta bir mahalleye 4 "konteyner dükkan"ın kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 850 haneden 307'si hasar gören veya yıkılan Nurhak ilçesine bağlı Tatlar Mahallesi'nde ticari hayatın canlandırılması için konteyner dükkanların kurulumuna başlandı.

Orhan Kuzu, Zafer Göder  | 30.04.2023 - Güncelleme : 30.04.2023
Nurhak'ta bir mahalleye 4 "konteyner dükkan"ın kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden, Nurhak ilçesine bağlı yaklaşık 3 bin nüfuslu Tatlar Mahallesi de etkilendi.

Can kaybının yaşanmadığı ancak ağır ve orta hasarlı binaların olduğu mahallede, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca mahallede hayatın normale dönmesi için Nurhak'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlığında çalışmalar sürüyor.

Konaklama sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılan mahallede ticari hayatın normale dönmesi ve vatandaşların acil ihtiyaç malzemelerine daha hızlı ulaşabilmesi için iş yeri ve dükkanlar faaliyete geçmeye başladı.

Hasar gören ya da yıkılan bakkal ve bazı iş yerlerinin yeniden açılması için de mahalleye konteyner iş yerleri getirildi.

İlk etapta getirilen 4 konteyner dükkan, kurulum işlemlerinin tamamlanması, elektrik ve su tesisatlarının bağlanmasının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Depremlerde 850 haneden 307'si hasar gören veya yıkılan Tatlar Mahallesi'nde hayatın normale dönmesi için de çalışmalar sürüyor.

"Konteynerlere elektrik ve su verip esnafımıza teslim edecekler"

Tatlar Mahallesi Muhtarı Kamil Gürlek, AA muhabirine, mahalledeki binaların neredeyse yarısının yıkıldığını veya hasar gördüğünü söyledi.

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Gürlek, "Depremin ardından işyerleri zarar gören esnafımız vardı. Esnaf için konteyner getirdiler. Konteynerlere elektrik ve su verip esnafımıza teslim edecekler. Zaman kısıtlı olduğu için şuan 4 konteyner geldi. Koordinatör Valimiz Erkan Kılıç ihtiyaç olduğunda daha da getirileceğini bildirdi. Konteynerler camlı olduğu için kırtasiye ve bakkal gibi esnaflar için uygun. Bu konteynerlerde acil ihtiyaçlar karşılanacak." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Fatma Aslan da ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını, bundan sonra bu ihtiyaçlarını getirilen cam konteynerlerde açılacak dükkanlardan da giderebileceklerini ifade etti.

Depremde mahalledeki bakkalların da hasar gördüğünü aktaran Aslan, "Şu an ihtiyaçlarımızı devlet karşılıyor. Mahallemize yeniden bakkal açılması bizi memnun eder. Mahallemize konteynerden sağlık ocağı da yapıldı." dedi.

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