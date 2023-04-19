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Gündem, Asrın felaketi

Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evleri bayramda hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapımı tamamlanan köy evlerinin bayramda hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evleri bayramda hak sahiplerine teslim edilecek Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Ankara

Kurum, resmi sosyal medya hesabından Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedeler için yapımı tamamlanan köy evlerine ilişkin video paylaştı.

Bakan Kurum, "Devletimiz çifte bayram yaşatıyor. Çok zor günler geçirdik ama birlikte, el ele atlatıyoruz, atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ili kapsayan afet bölgesinde, depremden etkilenen köy halkının, kalıcı konutlarına biran önce kavuşması için toplam 143 bin 271 köy evi inşa çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta 9 ildeki 1049 köyde 23 bin 21 köy evinin inşa sürecine başladı.

Kurum'un paylaşımında yer verdiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Mesthüyük Mahallesi'nde yapımına başlanan köy evlerinin anlatıldığı videoda, yapımı tamamlanan köy evlerinin bayramda hak sahiplerine teslim edileceği aktarıldı.

Videoda görüntülerine yer verilen depremzedeler ise konutların çok güzel ve kusursuz olduğunu dile getirerek, "Hayallerim de gerçek oldu. Çoluğumuz ile çocuğumuz ile huzurlu yaşayacağız inşallah. Hayal ettiğimizden daha güzel. Sağ olsunlar ellerine sağlık. Devletimiz çifte bayramı yaşattırıyor. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun. İnşallah sırtları yere gelmez." ifadelerini kullandı.

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