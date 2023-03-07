Dolar
18.91
Euro
20.20
Altın
1,847.68
ETH/USDT
1,572.90
BTC/USDT
22,453.00
BIST 100
5,392.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

New York'taki Empire State binası, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Türk bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Mücahit Oktay  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı Fotoğraf: Selçuk Acar/AA

New York

Tarihi bina, 6 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleşen felakette hayatını kaybedenler anısına ve sağ kurtulanlara destek amacıyla kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı.

Bina yönetimi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, ''Bu gece Empire State Binası, 6 Şubat'ta meydana gelen trajik depremin kurbanlarını desteklemek için kırmızı ve beyaz renklerle parlayacak.'' ifadelerine yer verirken, internet sayfasında iseTürkiye'nin New York Başkonsolosluğu tarafından başlatılan yardım kampanyası hakkındaki bilgileri paylaştı.

Depremin yaşandığı tarihten tam bir ay sonra ikonik binanın sahibi Empire State Realty Trust'ın ışıklandırma kararında, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu ve New York'taki THY ofisinin girişimleri etkili oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Diyanet İşleri Başkanlığı 80 sözleşmeli personel alacak
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Atatürk ve Yeni Galata köprüleri bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı

Benzer haberler

ABD'deki Türkler, Türkiye'ye deprem nedeniyle giden Amerikalı itfaiyecileri ziyaret etti

ABD'deki Türkler, Türkiye'ye deprem nedeniyle giden Amerikalı itfaiyecileri ziyaret etti

New York'ta Empire State binası depremzedeler için kırmızı beyaz renklerle ışıklandırıldı

New York'ta elektrikli bisiklet bataryasından kaynaklı yangında 7 kişi yaralandı

ABD'de basketbol maçında Türkiye'deki depremzedeler için yardım organizasyonu düzenlendi

ABD'de basketbol maçında Türkiye'deki depremzedeler için yardım organizasyonu düzenlendi
Washington Büyükelçisi Mercan, Boston'da deprem yardımı toplayan Türk ve Amerikalılara teşekkür etti

Washington Büyükelçisi Mercan, Boston'da deprem yardımı toplayan Türk ve Amerikalılara teşekkür etti
KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı

KKTC'de Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için hatim duası yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet